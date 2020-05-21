Пресс-служба Государственной регистрационной службы сообщила, что для наведения порядка в очередях пред Центрами обслуживания населения была привлечена милиция. Большие очереди образовались в первый день возобновления работы ЦОНов.

Граждане, с утра ожидавшие возможности оформить документы, были недовольны отсутствием информации и четкой очередности. Из-за неразберихи все люди сбились в толпу, хотя это может привести к распространению коронавируса. 21 мая открылось пять ЦОНов и госучреждение «Унаа», где проходит регистрация автотранспорта.

С 21 мая ЦОНы Кыргызстана возобновили работу Минздрав по-прежнему призывает граждан соблюдать правила соцдистанцирования и подходить к снятию ограничительного режима ответственно. Publicerat av Kloop Onsdag 20 maj 2020

Для разгрузки крупнейшего ЦОН-3 на Молодой Гвардии было открыто еще два новых отделения госрегистра на пересечении улиц Ахунбаева и Баха, а также Тоголок Молдо и Фрунзе. Дополнительные ЦОНы будут принимать только первичные документы, не требующие архивных справок.

Госрегистрационная служба ожидала большой наплыв граждан, желающих оформить документы, и показала процесс подготовки к работе в условиях карантина.

Чтобы уменьшить риски распространения вируса на стойках между сотрудниками и гражданами повесили красные ленты для ограничения расстояния и натянули прозрачную пленку. Минздрав сообщил 21 мая, что COVID-19 был диагностирован у шести сотрудников ГРС в Нарынской области.

Все ЦОНы и отделения регистрации авто закрыли 31 марта в городах и областях, где ввели режим ЧП так как это место массового скопления людей, где легко может распространиться коронавирус.

По состоянию на 21 мая, в Кыргызстане зафиксировали 1 313 случаев заражения COVID-19, из них 929 пациентов уже выздоровели. За все время пандемии в Кыргызстане умерли 14 человек с коронавирусом.

Заглавное фото: «Кактус».