Гражданские активисты и правозащитники 22 мая вышли на акцию протеста против поправок в закон об НКО к зданию парламента. В это время там проходило слушание поправок в закон о НКО. Если поправки примут, то они могут усложнить работу всех некоммерческих организаций.

По словам участницы акции протеста и правозащитницы Толекан Исмаиловой, депутаты нарушают закон, проводя свои слушания во время пандемии без участия лидеров НКО. Кроме того, за день до слушаний стало известно, что туда попадут только 60 человек, которые первыми зарегистрировались на мероприятия. Остальных решили не пускать из-за пандемии коронавируса.

Мы за горизонтальное Лидерство …Бойкот дискоиминационному парламентким слушаниям .. Publicerat av Telli Smail Torsdag 21 maj 2020

«Мы считаем, что, когда есть дискриминация против активных граждан и идет покушение на свободу ассоциаций страны, где живут более ста этнических групп, открытое нападение парламента на конституционное право граждан на свободу ассоциаций пахнет фашизмом и арабизацией страны», — заявила Исмаилова.

Директор ассоциации кризисных центров Толкун Тюлекова сообщила «Клоопу», что на слушание парламента были приглашены только отдельные представители НПО, и непонятно по каким критериям их выбирали для участия в сегодняшнем слушании.

«Социальные НПО, как мы, как кризисные центры, детские центры, те центры, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья — их на заседании нет. С этой категорией людей надо тоже работать, им тоже нужно помогать. Правительство тоже получает гранты, религиозные организации и политические партии тоже получают гранты. Почему такой избирательный подход именно в отношении НПО?» — возмущается Тюлекова.

По её словам, предоставлять отчёт и вести прозрачную работу должны все, а не только отдельный сектор.

«Тогда пусть все, и правительство тоже отчитываются по всем грантам. И религиозные организации, которые получают огромные гранты из арабских стран тоже пусть отчитываются. Почему мы не видим прозрачность этих средств?» — говорит Тюлекова.

Собравшиеся на акцию протеста заявили, что правительство наоборот должно поддерживать неправительственный сектор, который самостоятельно, без участия государства, привлекает финансирование и гранты для развития экономики страны.

«Мы бойкотируем эти слушания, потому что эти слушания ограничивают участие неправительственного сектор, они в период пандемии хотят принять этот законопроект», — сказала участница акции Чинара Айтбаева.

Фактически сразу после начала акции к Белому дому пришли около 20 милиционеров, которые в итоге разогнали демонстрантов, так как в стране введен режим ЧС и массовые собрания запрещены.

Милиционеры разгоняют участников митинга. Фото: Александра Титова Милиционеры разгоняют участников митинга. Фото: Александра Титова

Поправки в закон об НКО

Поправки в закон об НКО, прописывающие дополнительную отчетность, инициировал депутат парламента Бактыбек Райымкулов.

Сейчас все НКО Кыргызстана итак должны передавать информацию об имуществе, доходах, расходах и зарплате сотрудников в Налоговую службу и Соцфонд.

Но Райымкулов хочет, чтобы все эти данные также были опубликованы и хранились на специально созданном новом госпортале. Он считает, что так можно повысить прозрачность и открытость неправительственных организаций. При этом, правительство заявило, что на создание портала уйдет много средств и ресурсов, поэтому в ближайшее время это сделать будет невозможно