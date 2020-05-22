Очередь в ЦОН. Фото: ГРС. Зал ожидания в ЦОНе. Фото: ГРС.

В первый день открытия 21 мая ЦОНы по всей стране обслужили больше 9 тысяч человек. Большая часть обратившихся (75%) были иностранные граждане, которые обратились за регистрацией.

Председатель Госрегистрационной службы Акын Мамбеталиев 22 мая на брифинге сообщил, что у граждан еще есть время для регистрации.

«На днях премьер-министр подписал постановление о том, что иностранные граждане после снятия ЧС могут пройти регистрацию в течении 10 дней без штрафов. То есть у них еще есть время пройти регистрацию», — сказал Мамбеталиев.

По данным ГРС, большой наплыв граждан пришелся на Бишкек, где крупные ЦОНы приняли около 2 тысяч человек. Наплыв граждан был с 9 утра до 14:00.

В ведомстве также сообщали, что Call-центры приняли 2,5 тысячи звонков, большую их (65%) часть составили вопросы о регистрации иностранных граждан и об обмене паспортов.

С утра 21 мая граждане, ожидавшие возможности оформить документы, были недовольны отсутствием информации и четкой организации.

Из-за неразберихи у ЦОНов образовались большие очереди, что может привести к распространению коронавируса. 21 мая открылось пять ЦОНов и госучреждение «Унаа», где проходит регистрация автотранспорта.

Госрегистрационная служба ожидала большой наплыв граждан, желающих оформить документы, и показала процесс подготовки к работе в условиях карантина.

Чтобы уменьшить риски распространения вируса на стойках между сотрудниками и гражданами повесили красные ленты для ограничения расстояния и натянули прозрачную пленку. Минздрав сообщил 21 мая, что COVID-19 был диагностирован у шести сотрудников ГРС в Нарынской области.

Все ЦОНы и отделения регистрации авто закрыли 31 марта в городах и областях, где ввели режим ЧП так как это место массового скопления людей, где легко может распространиться коронавирус.

На 22 мая в республике зафиксировано 1350 случаев заражения коронавирусом. За все время умерло 14 человек, а с выздоровлением выписали из больниц 949 человек.