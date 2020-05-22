Милиционеру, жена которого распространила персональные данные инфицированных COVID-19, сделали выговор. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД города Ош Замир Сыдыков.

«Начальнику отдела [по противодействию экстремизму и незаконной миграции] объявлен выговор за халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей. Дело закрыто», — сказал Сыдыков в интервью «Клоопу».

Жена сотрудника 10 отдела УВД города Ош подозревалась в распространении в соцсетях персональных данных людей, зараженных коронавирусной инфекцией.

Согласно информации, начальнику 10 отдела были выданы списки с персональными данными зараженных COVID-19, чтобы он выявил контактных лиц. По закону, эта информация предназначена для внутреннего пользования.

Однако правоохранитель показал этот список со служебной информацией своей жене. Женщина, в свою очередь, распространила эти данные в социальных сетях.

На 22 мая в городе Ош зарегистрировано 132 инфицированных коронавирусом граждан. Всего по Кыргызстану выявлено 1350 случаев, 949 которых уже вылечено, также от COVID-19 умерло 14 человек.