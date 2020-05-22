ГСИН опровергла информацию о том, что экс-прокурор Кылычбек Арпачиев вышел на свободу по амнистии. Днем ранее депутат Айнуру Алтыбаева спросила у генпрокурора Откурбека Дажмшитова, почему осужденного за получение взятки в 100 тысяч долларов чиновника отпустили по амнистии.

Джамшитов сообщил, что статью обвинения в адрес Арпачиева изменили. ГСИН утверждает, что амнистия к Арпачиеву не применялась и он не на свободе — просто генпрокурор об этом не сказал.

«Осужденный Арпачиев отбывает срок наказания в колонии-поселении №45, не отбытый срок составляет 3 года 29 дней. В отношении Арпачиева акты об амнистии не применялись», — утверждает ГСИН.

Дело Арпачиева

Арпачиева задержали еще в марте 2015 года прямо в кабинете при получении взятки в размере $100 тысяч. В 2016 году его осудили на 14 лет, признав виновным по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки».

В феврале 2019 года срок Арпачиева сократили на четыре года, после чего мужчину перевели в колонию-поселение в селе Беловодское. Учитывая год в СИЗО срок заключения Арпачиева должен истечь только в 2023 году.