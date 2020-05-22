Лагерь мигрантов в Оренбургской области. Фото: «Настоящее время»

В Бишкек было отправлено 448 кыргызстанцев из Бузулукского района Оренбургской области в России. Об этом 22 мая сообщил посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов.

Согласно информации посольства, на территории Оренбургской области, в том числе, в городе Соль-Илецк и Бузулукском районе, граждан Кыргызстана не осталось.

Кыргызстанцы в Бузулукском районе долгое время не могли пройти через казахскую границу и были вынуждены буквально жить в поле. Управление МЧС по Оренбургской области организовало для мигрантов палаточный городок.

Для возвращения соотечественников было организовано 9 автобусов. До этого власти Казахстана обеспечили транзитный коридор для кыргызстанцев в России.

В начале мая из города Соль-Илецка Оренбургской области России в Кыргызстан прибыло более 500 кыргызстанцев. По прибытию их поместили в обсерватор «Семетей» (бывшая авиабаза «Ганси») в Чуйской области. По состоянию на 22 мая, у 105 из прибывших с города Соль-Илецк кыргызстанцев подтвердился коронавирус.

Оставшиеся в обсервации около 400 человек устроили бунт и потребовали отпустить их домой. Прибывшие из Соль-Илецка были недовольны тем, что якобы те, кого отправили на лечение в Бишкек, уже находятся дома. Сообщается, что в ходе беспорядков были совершены нападения на медиков.

После переговоров с недовольными гражданами в обсервации Минздрав принял решение отправить на домашний карантин большую часть людей, прибывших из Соль-Илецка. Но 19 из них оставят в обсервации под наблюдением медиков, так как они входят в число тех, кто близко контактировал с зараженными.

Несмотря на это, 18 мая власти Таласской области повторно поместили в обсервацию 51 таласца, которые прибыли домой из Соль-Илецка. Повторно помещенные в обсервацию граждане начали жаловаться на условия, однако полпред правительства в Таласской области Марат Мураталиев пригрозил им, что если жалобы продолжатся, то они организуют обсервацию для недовольных в ИВС милиции.

Также власти сообщили, что организуют самолет для оставшихся в Соль-Илецке кыргызстанцев.

Кыргызстанцы стали прибывать в Соль-Илецк со всей России, потому что город граничит с Казахстаном и появилась информация, что казахские власти откроют транспортный коридор для проезда на родину.