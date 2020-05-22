МИД Кыргызстана сообщил, что 22 мая из России вернули 22 кыргызстанца, которые срочно нуждались в возвращении на родину.

«Из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Сургута, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска прибыли кыргызстанцы с тяжелыми заболеваниями, перенесенными сложными операциями и поздним сроком беременности», — сообщили в ведомстве.

Всех прибывших поместили в обсервацию, где их осмотрят врачи и будет решаться вопрос их дальнейшего лечения.

Кыргызстанцы не могли вернуться на родину из-за закрытых границ между Россией и Кыргызстаном в связи с пандемией COVID-19.

МИД Кыргызстана сообщал, что благодаря договоренностям между странами, организовываются чартерные рейсы и транспортные коридоры, по которым власти возвращают граждан на родину.