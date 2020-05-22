Минздрав сообщил, что на 22 мая по республике зарегистрировано 37 новых случаев СOVID-19:

Бишкек — 9 случаев, при этом 3 случая среди прибывших из Санкт-Петербурга;

Чуйская область — 1 прибывший из Соль-Илецка;

Ошская область — 6;

Нарынская область — 21.

«Хотел бы остановиться на одной проблеме. Все еще выявляются новые случаи, бывают по 38-40 случаев. У некоторых болезнь проходит бессимптомно, люди контактируют друг с другом. Из-за большего числа контактных происходит больше заражений. Например, в Нарынской области один сотрудник поехал в другой район по делам, там он контактировал со многими людьми, которые заразились. Среди зараженных есть пожилые и дети», — сказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 3 случая:

Бишкек — 2;

Нарын — 1.

Из стационаров республики выписался 1 медработник.

Всего по стране 273 случая заражения медицинских работников COVID-19, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 224 медработника.

Всего по республике зафиксировано 1350 случаев заражения коронавирусом.

За сутки из стационара выписано 20 пациентов:

Бишкек — 9;

Нарынская область — 7;

Джалал-Абадская область — 2;

Баткенская область — 1;

Иссык-Кульская область — 1.

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 949 пациентов.