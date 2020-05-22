Генеральная прокуратура сделала строгий выговор прокурору города Ош Кубату Абдраимову за то, что он на мероприятии 9 мая надел ак калпак вместо фуражки.

«Приказом Генерального прокурора 20 мая прокурор города Ош Абдраимов был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора», — сообщили «Клоопу» в пресс-службе надзорного органа.

Калпак — это кыргызский национальный головной убор, который традиционно носят мужчины. Он шьется из белого войлока. Для кыргызов этот головной убор несет в себе огромное символическое значение. В честь него ежегодно 5 марта организуют праздник — День ак калпака.