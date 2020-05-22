Депутат Марлен Маматалиев попросил спикера парламента исключить его из списка инициаторов поправок в закон об НКО. Эти поправки, в случае принятия, обяжут НПО дополнительно отчитываться о финансировании.

Маматалиев рассказал «Азаттыку», что впервые ознакомился с текстом законопроекта на первых слушаниях.

«Мне сказали, что законопроект направлен против проведения гей-парадов, сказали, что проводят подобные мероприятия и нужно это остановить. Я лично против гей-парадов, не хочу, чтобы мои дети росли в таком государстве. Поэтому я подписал документ, не прочитав его», — сказал депутат.

Также он заметил, что среди неправительственных организаций есть и те, которые приносят пользу обществу. Например, Программа по политическим процессам NDI, которая спонсирует региональные поездки депутатов для встреч с избирателями. При этом NDI — это международная организация.

В парламенте 22 мая прошли слушания по поправкам в закон об НКО. Гражданские активисты и правозащитники устроили акцию протеста у Белого дома с требованием отозвать законопроект. Их разогнала милиция.

Критика гражданского общества

Активные члены неправительственного сектора и международные организации высказывали свое опасения и несогласие с поправками со дня опубликования законопроекта.

Общественный совет Минюста указал на несоответствие законопроекта с заключением правительства, в котором говорится о необходимости дополнительного финансирования для его реализации.

22 мая на слушании по поправкам Эмир Зулпуев из Минюста заявил, что все мероприятия по исполнению закона будут проведены в рамках бюджета ведомства.

«В рамках госпрограммы по цифровизации министерство разработает информационную систему, а НПО самостоятельно будут размещать информацию [по финансовым операциям] в онлайн режиме. Специалисты Минюста не будут анализировать и давать оценку этим данным. Единственная функция Минюста при принятии поправок будет состоять в подготовке электронной площадки для размещения отчетов НПО в форме, установленной правительством», — сказал Зулпуев.

Поправки в закон об НКО

Поправки в закон об НКО, прописывающие дополнительную отчетность, инициировал депутат парламента Бактыбек Райымкулов.

Сейчас все НКО Кыргызстана итак должны передавать информацию об имуществе, доходах, расходах и зарплате сотрудников в Налоговую службу и Соцфонд.

Но Райымкулов хочет, чтобы все эти данные также были опубликованы и хранились на специально созданном новом госпортале. Он считает, что так можно повысить прозрачность и открытость неправительственных организаций. При этом, правительство заявило, что на создание портала уйдет много средств и ресурсов, поэтому в ближайшее время это сделать будет невозможно