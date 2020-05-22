В парламенте проходит слушание поправок в закон о НКО, инициированных депутатом Бактыбеком Райымкуловым. Политик предложил усложнить работу некоммерческих организаций подробными отчетами в онлайн-режиме о всех финансовых средствах, включая имущество и заработную плату сотрудников. При этом НКО уже итак отчитываются передавать информацию об имуществе, доходах, расходах и зарплате сотрудников в Налоговую службу и Соцфонд.

В справке обосновании законопроекта утверждается, что его исполнение не нуждается в финансировании от государства, что не соответствует действительности. Сейчас в Кыргызстане нет госпортала, на котором могли бы хранить всю информацию, которую требуют от НКО. А значит его нужно создать, а также нанять штат сотрудников, которые бы занимались поступающей информацией. Создание такого госпортала требует больших средств.

Поправки пытались рассмотреть онлайн без правозащитников и общественных деятелей, которых законопроект касается непосредственно. Из-за неприятия общества парламент решил рассмотреть законопроект на заседании, хотя гражданские активисты просили перенести заседание из-за режима ЧП — ведь из-за него на заседания не могут приехать представители региональных НПО, которые также должны были участвовать в обсуждении поправок.