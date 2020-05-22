Сеид Атамбаев сообщил в фейсбуке о том, что состояние его отца и бывшего президента Алмазбека Атамбаева резко ухудшилось.

«Причиной тому послужило третье свидание через стекло без возможности обнять супругу и детей, несмотря на справки с отрицательными результатами на коронавирус у близких Алмазбека Шаршеновича», — написал он.

Сеид Атамбаев, ссылаясь на своего отца, написал, что «на него оказывается колоссальное моральное давление».

«Он не хочет жаловаться на состояние здоровья, это не соответствует его принципам. Власть в лице Жээнбекова, Опумбаева понимая это, отнимают у Атамбаева самое важное в его жизни — ценные минуты, проведенные со своей семьёй», — написал сын политика.

Родственники бывшего президента неоднократно жаловались на то, что ГНКБ не разрешает им посещать Атамбаева.

ГКНБ сообщило, что состояние здоровья бывшего президента удовлетворительное, он находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Это не первое заявление о плохом самочувствии Алмазбека Атамбаева. Он не приехал уже на два судебных заседания по событиям в Кой-Таше, ссылаясь на то, что у него скачет давление.

Кой-Ташские события или штурм дома Атамбаева

Власти задержали Атамбаева 8 августа после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда погиб один спецназовец, пострадали около ста человек.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился, и он стал подозреваемым.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию.

После ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство», где бывший президент проходит как обвиняемый.