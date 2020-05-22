Казахские пограничники не пропустили четырех граждан Таджикистана, пытавшихся выехать в специально организованных автобусах для перевозки кыргызстанцев на родину.

Еще три человека не смогли пройти российский пограничный контроль из-за несоответствия документов.

«По условиям казахстанской стороны все выезжающие прошли проверку о состоянии здоровья, по итогам выданы соответствующие справки. 12 водителей загрузили свои автомашины на тралы и выехали на автобусах. Остальные водители выехали на места прежнего проживания», — сообщает диппредставительство.

Посольство Кыргызстана не может определиться, сколько же кыргызстанцев возвращаются на родину. Посол Аликбек Джекшенкулов сообщал о 448, посольство о 417, а по последней информации и сообщают и вовсе о 410 кыргызстанцах, которые точно пересекли казахскую границу и едут в Кыргызстан.

Главное одно — посольство настаивает, что кыргызстанцев в Оренбургской области России не осталось — ведь там был лагерь мигрантов с более 500 гражданами Кыргызстана.