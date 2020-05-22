Главный врач Республиканской инфекционной больницы Гулжигит Аалиев сообщил «Клоопу», что у троих медиков обнаружили COVID-19. В этой больнице постоянно лечат пациентов с коронавирусом.

По его словам, коронавирусом заразились два врача и одна санитарка.

«Один доктор уже выписывается домой. Состояние у них удовлетворительное. У нас проводится регулярное обследование и измерение температуры, так как мы круглые сутки в контакте с больными», — сказал Аалиев.

На 22 мая по стране зафиксировано 273 случая заражения медицинских работников COVID-19, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 224 медработника.

Власти должны выплачивать заразившимся медикам по 200 тысяч сомов, а семьям погибших медработников по миллиону сомов. Пока компенсацию в 1 млн сомов получила семья погибшего врача Жузумкан Кокумбаевой, у который был диагностирован коронавирус.

За все время пандемии в стране зафиксировали 1350 случаев заражения коронавирусом, 14 человек умерли. С выздоровлением выписали 949 пациентов.