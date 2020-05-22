В селе Талды-Суу Алайского района Ошской области началось строительство домов для этнических кыргызов, которых ранее привезли с афганского Памира и расселили в Нарыне. Для строительство семи домов из бюджета выделено 10 млн сом. Площадь земли составляет 1,2 гектаров.

Несколько десятков этнических кыргызов привезли для получения образования три года назад и они надеялись на расселение на юге Кыргызстана, но их поселили в Нарыне и они жаловались на тяжелые условия жизни. Большинство памирцев в итоге вернулись в Афганистан — а оставшимся решили построить жилье в более теплом регионе.

Талды-Суу и Сары-Могол

Строительство домов началось 21 мая — полпред Ошской области Узарбек Жылкыбаев заложил капсулу в строительство дома. По проекту это будут четырехкомнатные дома.

Сначала сообщали, что дома в селе Талды-Суу предназначены памирцам, которые сейчас живут в селе Сары-Могол в том же Алайском районе. Но, по словам главы сельской управы Рахматиллы Саитова, в Сары-Моголе уже выделили землю под строительство домов расположившихся там афганских кыргызов.

«В дома, которые строятся в Талды-Суу переедут памирцы из Нарына. А тем, кто живет в Сары-Моголе, для строительства домов выделено 7,5 гектаров земли. Ждем выделения средства», — сказал Саитов.

Проживающие в Сары-Моголе памирцы прибыли в Кыргызстан в декабре 2019 года из Афганистана — 11 семей, их временно расселили в старой школе.

33 памирца

33 этнических кыргыза из Афганистана прибыли в Кыргызстан в конце 2017 года. Им было обещано образование и лечение, а после того, как одна из приезжих родила ребенка, ее семье подарили небольшой дом в Нарыне. Так ее семья стала единственными памирцами с собственным жильем — другие же жили сначала в общежитиях, после в кошарах и съемных квартирах.

Еще одной семье уже в 2019 году дом в Кара-Балте подарил трудовой мигрант, проживающий в России — он сделал это, увидев обращение одного из памирцев к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Большинство памирцев не дождались предоставления жилья — порядка 20 человек вернулись в Афганистан через полгода после приезда в Кыргызстан.

Памирские кыргызы — потомки кыргызов, которые переселились в 1575-1930 годах в Афганистан. Они живут в Малом и Большом памире в трудных условиях без доступа к образованию и надлежащей медицине.