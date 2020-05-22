Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге 22 мая рассказал о том, что в Нарынской области из-за одного инфицированного коронавирусом образовался очаг в целом районе.

«Сотрудница одной из организаций по работе выехала в Ак-Талинский район, провела встречу и заразила несколько человек, среди них есть люди в возрасте и школьники. Если бы отнеслись серьезно, заболевших было бы меньше. Один источник инфекции создал проблему в целом районе. В Нарынской области всего 3 завозных случая, но на сегодня мы имеем там 242 лабораторно подтвержденных случаев заражения», — сказал замминистра.

Усенбаев призвал кыргызстанцев серьезнее отнестись к COVID-19, а также соблюдать правила гигиены и дистанцию во избежание заражения.

На заседании Республиканского штаба 15 мая вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что эпидемиологическая обстановка в Нарыне остается сложной.

В Нарынской области зафиксировано самое высокое число контактных больных относительно количества населения, проживающего на территории.

По состоянию на 22 мая по республике зарегистрировано 37 новых случаев инфицирования, всего по стране – 1350 случаев.