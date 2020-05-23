О том, что экс-спикеру парламента стало лучше, сообщила в соцсетях его дочь Нуриля Чолпонбаева.

«Ура! Мы свергли корону! У папы больше нет коронавируса, мы боремся с последствиями, которые он безжалостно нанёс», — написала она. По ее словам, Мукар Чолпонбаев все еще дышит через ИВЛ, но уже ест самостоятельно и уже идет на поправку.

Мукар Чолпонбаев попал в больницу 5 мая вместе с супругой. Жену лечили в обычной палате, а экс-спикер в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. 15 мая Минздрав сообщал, что болезнь у него протекает тяжело.

70-летний Мукар Чолпонбаев — юрист, был спикером парламента с 1995 по 1997 год. А в 2017 году объявил, что баллотируется в президенты — на тех выборах победил Сооронбай Жээнбеков.