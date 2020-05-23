Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев еще 22 мая на брифинге сообщил, что три медработника заразились коронавирусной инфекцией.

Тогда замминистра говорил, что два случая зарегистрированы в Бишкеке, а один в Нарыне. Те, что из Бишкека — сотрудники Наццентра онкологии. Об этом 23 мая сообщила «Клоопу» пресс-служба Минздрава.

Директор Наццентра онкологии Эрнис Тилеков в интервью изданию «Кактус» сообщил, что двое заразившихся — это медсестра и лаборант.

«Было: 8 пациентов, 3 родителя, 3 медика. Вчера вечером [21 мая] было два сомнительных случая. Один лаборант, одна медсестра. Их забрали в инфекционную больницу. В общей сложности у нас 16 зараженных. Больше нет», — сообщил Тилеков.

Он также отметил, что заразившаяся медсестра живет одна и контактировала только с коллегами, а лаборант контактировал еще и с членами семьи.

Зараженные в центре онкологии

Детское отделение Центра онкологии 20 мая закрыли на карантин из-за коронавируса. На карантине тогда оказались 120 пациентов и сотрудники детского отделения Наццентра онкологии.

Замминистра здравоохранения Нуболот Усенбаев 21 мая на брифинге сообщил, что после проведенных тестов на COVID-19 среди 120 человек выявилили 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По его словам COVID-19 в отделении появился «путем заноса».

«Это один врач, две медсестры, 3 ухаживающих мамы и 8 детей, которые находились на лечении. Источник инфекции предварительно установлен, организован весь комплекс противоэпидемиологических мероприятий», — рассказал Усенбаев на брифинге.

Республиканский штаб 9 мая уже сообщал о заражении COVID-19 одного из медиков Наццентра онкологии и гематологии в Бишкеке.

По информации штаба, пациенты с зараженным медработником не контактировали.

«Контактных из числа населения нет, так как этот врач находился в отпуске без содержания и не принимал пациентов», — сообщили тогда в штабе.

На 23 мая в Кыргызстане выявлено 1365 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 273 из них медработники из которых с выздоровели 226 человек.

Всего же за все время пандемии коронавирусной инфекции в Кыргызстане выздоровели 957 пациентов, умерли 14 человек,