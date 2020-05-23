Мэр Бишкека Азиз Суракматов рассказал, какие условия должны выполнить заведения, которые начинают работать с 25 мая, о ситуации в Бишкеке, а также продовольственной помощи оказываемой социально уязвимым слоям населения.

О зараженных в Бишкеке

По данным Республиканского штаба в Бишкеке зарегистрировано 378 случаев (мэр сообщил, что 348) заражения COVID-19. Из общего числа зараженных в Бишкеке — 90 медработники и 43 сотрудники МВД.

По словам мэра, самое большое количество зараженных в городе проживают в Ленинском районе — 102 человека.

«Сначала карантина из Республиканской клинической инфекционной больницы выписано 246 человек», — сообщил Суракматов.

Суракматов отметил, что риск заражения по Бишкеку «остается самым высоким».

«Хотел бы подчеркнуть, что в городе есть факты бессимптомной болезни, поэтому ношение масок и дезинфекция рук остаётся одним из самых важных рекомендаций эпидемиологов», — сказал мэр.

Консультации по горячей линии

«Для оперативной медицинской консультации населению по вопросом самодиагностики коронавируса организованы телефоны горячей линии 118. Всего проконсультировано 7 тысяч 564 человека».

О мобильных бригадах

Мэр сообщил, что в городе создано 20 мобильных бригад, которые с 25 марта года по 23 мая этого года произвели более 11 тысяч выездов, взяли около 9 тысяч анализов на ПЦР.

«С 26 апреля 2020 года по сегодняшний день мобильными бригадами осуществлен выезд в 128 очагов инфицирования, более 500 дворов, осмотрено и проведено экспресс-тестирование более 1100 человек».

На 10 из 16 санитарных пунктах при въезде в город определены 128 медиков.

Мэр также сообщил, что с 8 мая Бишкекская городская клиническая больница № 6 работает в казарменно-карантинном режиме для приема, диагностики и лечения больных с острыми пневмониями «с подозрением на COVID-19».

«По состоянию на 22 мая в Бишкекской городской клинической больнице находится на лечение 14 человек, из них 8 в тяжелом состоянии».

О продовольственной помощи

«В целях оказания гумпомощи социальным уязвимым слоям населения мэрией Бишкека проводится работа по 8 направлениям».

Правительством КР выделено 300 тонн муки для малоимущих и многодетных семей, работа завершена на 100%.

Городскими бизнесменами и крупными компаниями оказана помощь более 25 тысяч семьям. Сумма продуктового набора составила от 700 до 1 000 сомов

Из городского бюджета оказана помощь 16 725 семьям в виде продуктовых наборов.

Правительством КР жителям жилых массивов Чуйской области, граничащих с городом Бишкек, выделены денежные средства, а также 113 тонн муки и 21,3 тонн сахара для оказания помощи 7 167 семьям.

Республиканским штабом по обеспечению продовольствием выделена 1 000 продовольственных корзин.

Правительством Кыргызстана выделено 24 млн сомов, а из Фонда госматрезерва 300 тонн муки и 90 тонн сахара для формирования более 30 тысяч продуктовых корзин — по 10 кг муки и 3 кг сахара. Работа завершена на 100%. Сумма продуктового набора составила порядка 1 200 сомов.