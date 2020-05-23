Мэр Бишкека Азиз Суракматов рассказал, какие условия должны выполнить заведения, которые начинают работать с 25 мая, о ситуации в Бишкеке, а также продовольственной помощи оказываемой социально уязвимым слоям населения.
О зараженных в Бишкеке
По данным Республиканского штаба в Бишкеке зарегистрировано 378 случаев (мэр сообщил, что 348) заражения COVID-19. Из общего числа зараженных в Бишкеке — 90 медработники и 43 сотрудники МВД.
По словам мэра, самое большое количество зараженных в городе проживают в Ленинском районе — 102 человека.
«Сначала карантина из Республиканской клинической инфекционной больницы выписано 246 человек», — сообщил Суракматов.
Суракматов отметил, что риск заражения по Бишкеку «остается самым высоким».
«Хотел бы подчеркнуть, что в городе есть факты бессимптомной болезни, поэтому ношение масок и дезинфекция рук остаётся одним из самых важных рекомендаций эпидемиологов», — сказал мэр.
Консультации по горячей линии
«Для оперативной медицинской консультации населению по вопросом самодиагностики коронавируса организованы телефоны горячей линии 118. Всего проконсультировано 7 тысяч 564 человека».
О мобильных бригадах
Мэр сообщил, что в городе создано 20 мобильных бригад, которые с 25 марта года по 23 мая этого года произвели более 11 тысяч выездов, взяли около 9 тысяч анализов на ПЦР.
«С 26 апреля 2020 года по сегодняшний день мобильными бригадами осуществлен выезд в 128 очагов инфицирования, более 500 дворов, осмотрено и проведено экспресс-тестирование более 1100 человек».
На 10 из 16 санитарных пунктах при въезде в город определены 128 медиков.
Мэр также сообщил, что с 8 мая Бишкекская городская клиническая больница № 6 работает в казарменно-карантинном режиме для приема, диагностики и лечения больных с острыми пневмониями «с подозрением на COVID-19».
«По состоянию на 22 мая в Бишкекской городской клинической больнице находится на лечение 14 человек, из них 8 в тяжелом состоянии».
О продовольственной помощи
«В целях оказания гумпомощи социальным уязвимым слоям населения мэрией Бишкека проводится работа по 8 направлениям».
- Правительством КР выделено 300 тонн муки для малоимущих и многодетных семей, работа завершена на 100%.
- Городскими бизнесменами и крупными компаниями оказана помощь более 25 тысяч семьям. Сумма продуктового набора составила от 700 до 1 000 сомов
- Из городского бюджета оказана помощь 16 725 семьям в виде продуктовых наборов.
- Правительством КР жителям жилых массивов Чуйской области, граничащих с городом Бишкек, выделены денежные средства, а также 113 тонн муки и 21,3 тонн сахара для оказания помощи 7 167 семьям.
- Республиканским штабом по обеспечению продовольствием выделена 1 000 продовольственных корзин.
- Правительством Кыргызстана выделено 24 млн сомов, а из Фонда госматрезерва 300 тонн муки и 90 тонн сахара для формирования более 30 тысяч продуктовых корзин — по 10 кг муки и 3 кг сахара. Работа завершена на 100%. Сумма продуктового набора составила порядка 1 200 сомов.
- Правительством КР дополнительно выделено 20 миллионов сомов, а также из Фонда госматрезерва 250 тонн муки и 75 тонн сахара для формирования 25 тысяч продуктовых наборов.
О работе торговых центров
«Администрация торговых центров обязательно должна измерять температуру граждан и обеспечить соблюдение дистанции между посетителями полтора-два метра. Торговые точки должны быть оснащены бесконтактными термометрами и антисептиками. Посещение магазинов и торговых точек разрешается в общественных местах в масках».
Условия для тех кто начинает работать с 25 мая
Сфера торговли и вещевые рынки
«Администрация должна обеспечивать соблюдение дистанции между посетителями, ношение масок и дезинфекцию. А также не допускать стихийную торговлю».
Общепитам, кафе и ресторанам с вместимостью менее 50 человек
«Строгое соблюдение дистанции между посетителями, столами в полтора метра. Соблюдение масочного режима при входе и выходе. А также дезинфекция при входе».
Про общественный транспорт
«Транспортировка пассажиров при наличии масок или респираторов. Наличие антисептика для рук и перчатки. На входе должны быть установлены санитайзеры, а загруженность должна быть не более 60-70%. Дезинфекция ручек, поручней после каждой поездки, недопущение очередей и соблюдение дистанции».
Про спортзалы, фитнес-клубы и бассейны
«Администрации и посетителям необходимо соблюдать дистанцию, делать дезинфекцию дверных ручек, инвентаря и помещений несколько раз в день. Проведение уборки помещений спец средствами, обеззараживание воздуха в помещениях и обеспечение персонала СИЗ, респираторами, перчатками. Запрещается проведение тренировок по контактным видам спорта (футбол, бокс, борьба), где есть касания между тренирующимся».
«В бассейнах рекомендуется предусмотреть на одного человека как минимум 10 квадратных метров свободной площади. Не разрешается выдавать напрокат какие-либо предметы. Везде, в том числе и в воде, действует правило соблюдения дистанции минимум полтора метра».
Всем администрациям
«Администрации всех разрешенных видов деятельности, рынков, фитнес-залов, бассейнов обязаны документировать посетителей методом видеонаблюдения или документирование в журнал посетителей, которые находятся именно в помещениях. Когда клиент пришел, когда ушел, с кем контактировал и эти записи должны хранится до одного месяца».
Мэр отметил, что это поможет в выявлении контактных лиц, если кто-то из посетителей заразится коронавирусом.
Суракматов также подчеркнул, что под запретом остаются проведение культурных, научных, семейных мероприятий, деятельность кинотеатров, игровых площадок, интернет клубов и игровых заведений.