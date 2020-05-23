Брат президента Сооронбая Жээнбекова — депутат Асылбек Жээнбеков — весомая фигура в кыргызской политике, его называют «серым кардиналом». Есть мнение, что именно Асылбек Жээнбеков стоит за партией «Биримдик» — она неплохо себя показала в преддверии выборов в местные кенеши (которые сорвались из-за коронавируса).

Политик дал интервью газете «Азия Ньюс», где отрицал свое влияние и причастность к партии.

«Позвольте мне подчеркнуть — я не формирую партию и не возглавляю никакой партии! Еще есть время для парламентских выборов. Пока я должен отработать, как депутат, представитель народа, а дальше — как бог велит», — сказал Жээнбеков.

Кроме того, по словам политика, с приходом на должность депутата он стал только беднее.

«Впервые будучи депутатом, я заполнил декларацию о доходах в 2007-2008 годах. С тех пор мое богатство не увеличилось, а уменьшилось. Слава Богу, у нас достаточно средств, чтобы жить дальше», — сказал он.

Депутат говорит, что про него распространяют много клеветы — про то, что он был среди летавших на малых хадж в этом году (именно у паломников первыми обнаружили коронавирус в Кыргызстане в середине марта), про его имущество, офисы, влияние и клановость.

В хадже Жээнбеков был не раз, но говорит, что ни в 2019 году, ни в 2020 не отправлялся за границу как паломник. Говорит, что у него только один кабинет в парламенте, «не слишком большой, но и не слишком маленький» офис, а клановости Жээнбековы избегают, опираясь на опыт предыдущих президентов — очевидно имея в виду Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

В клановости Жээнбековых не раз обвинял бывший президент Алмазбек Атамбаев. Также он настаивал, что Асылбек обещал ему уйти в отставку, если Сооронбай возглавит государство. Асылбек Жээнбеков говорит, что Атамбаев лжет.

Депутат отрицает свое влияние на брата-президента.

«В настоящее время я один из рядовых депутатов. Повторяю, наше воспитание, характер и принципы не позволяют нам вмешиваться в дела друг-друга. Поэтому никто не может влиять на решения президента», — настаивает он. Говорит, что с братом видится только по праздникам из-за того, что тот загружен работой — и о политике они не говорят.