Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями сообщила, что начала расследование в отношении сотрудников Государственного агентства связи по статье «Злоупотребление должностным положением».

Дело завели по факту незаконного продления лицензии ОсОО «Айтел».

«В настоящее время, в рамках досудебного производства устанавливается причинённый ущерб государственному бюджету. Указанное досудебное производство находится на особом контроле», — отметили в ведомстве.

Продажа радиочастот

22 мая Генпрокуратура сообщила, что два сотрудника ГКНБ и два сотрудника Государственного агентства связи (ГАС) задержаны следственной группой Военной прокуратуры и ГКНБ.

Их задержали в ходе проведения следствия по делу экс-директора ГАС Натальи Черногубовой, которую 12 мая водворили в СИЗО ГКНБ. Ее обвиняют в сговоре с сотовым оператором и Госкомитетом инфотехнологий при продаже радиочастот. Досудебное производство было начато 7 апреля 2020 года по факту «Коррупция».

Также задержан замдиректора вещательной компании «Ала ТВ». По словам премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, Компания «Ала-ТВ» получила частоты для вещания в 1998 году, а потом продала их компании Beeline.

Причем тут премьер-министр

Депутат Жанар Акаев на заседании парламента 20 мая потребовал у премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева доказать свою непричастность к коррупции в Госагентстве связи при незаконной продаже лицензии на радиочастоту. Он считает, что при Абылгазиеве частоты продавали «за бесценок».

Правительство отказалось комментировать ход следствия и высказало свою готовность дать все надлежащие разъяснения правоохранительным органам.

Сам Абылгазиев заявил, что депутат Жанар Акаев распространяет «ложную информацию» об этом деле.

«По частотам хочу сказать, что моей вины нет. Кто виноват, пусть тот и отвечает», — заявил Абылгазиев.