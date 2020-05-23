После конфликта между бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и его ставленником и преемником Сооронбаем Жээнбековым самая влиятельная партия Кыргызстана — СДПК — раскололась. Часть партийцев открыто поддержали президента, часть — промолчала, и очень маленькая часть осталась с прежним лидером.

Партия разделилась на «СДПК без Атамбаева» и с Атамбаевым — но и та, и другая больше не ведущие политические силы. А после ареста бывшего президента раскол произошел и в той маленькой части, что его поддерживает.

По словам депутатки Ирины Карамушкиной, сыновья Атамбаева создали новую социал-демократическую партию, в которую не включили трех членов проатамбаевской СДПК. А значит, СДПК теперь три — партия размножается почкованием и каждая новая часть все меньше.

Рассказываем, что происходит.

Турдукулов VS сыновья Атамбаева

В мае в социальных сетях появились вбросы о конфликтах сыновей Атамбаева и членами политсовета проатамбаевской СДПК. Сами сторонники бывшего главы государства делают довольно громкие заявления.

Турдукулов при правлении Атамбаева критиковал многие его решения, был оппозиционным активистом. А когда сам Атамбаев поссорился со своим преемником Жээнбековым и ушел в оппозицию, Турдукулов поддержал бывшего главу государства и вошел в политсовет проатамбаевской СДПК.

Последнее время Турдукулов сообщает о расколе внутри партии, который, по его мнению, инициируют сыновья бывшего президента — они решили стать политиками после его ареста. Раньше дети Атамбаева не принимали участия в политической жизни страны.

«Братья говорят, что пойдут на выборы, утверждают, что внесены изменения в устав партии. Но ничего подобного мы не обсуждали на партийных собраниях или на заседании политсовета. Кадыр и Сеид проводят какие-то мероприятия, встречаются с людьми, и все это от имени СДПК. Их действия не согласованы с политсоветом», — говорит Турдукулов.

По словам Турдукулова, для дискредитации сторонников Атамбаева дети бывшего главы государства привлекли экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Похоже дети Атамбаева привлекли Сегизбаева. Уж очень больно похожи на его методы. pic.twitter.com/CKpX7pI2O0 — Adil Turdukulov (@adil_turdukulov) May 22, 2020

В социальных сетях действительно распространяются посты о том, что часть сторонников Атамбаева недостаточно к нему привязана и вообще его предала. Если назвать подобные публикации травлей, то она направлена не только на Турдукулова, но и на председательницу Аиду Кодуранову, зампреда партии Кундуз Жолдубаеву и некоторых других сторонников бывшего президента.

Карамушкина VS Турдукулов

Ирина Карамушкина с детьми Атамбаева. Май 2020. Фото: Темирлан Султанбеков

Депутатка Ирина Карамушкина утверждает, что Турдукулова не воспринимают, как социал-демократа, а только как журналиста, интригана и изгоя.

Она считает, что Адиль Турдукулов завидует популярности сыновей бывшего президента и стравливает членов партии. За раскол в партии она критикует своих коллег — Кодуранову и Жолдубаеву.

Борбукеева и Сеид Атамбаев, май 2020. Фото: Темирлан Султанбеков

Против Турдукулова выступают и члены партии, которые менее известны. Например, координаторка СДПК в Иссык-Кульской области Рита Борбукеева.

Она выступает в поддержку Сеида Атамбаева, но против Турдукулова, Кодурановой, Жолдубаевой и Туйгунаалы Абдраимова.

Ажибекова VS Султанбеков

Еще одна сторонница Атамбаева Кундуз Ажибекова винит в расколе проатамбаевской СДПК власть, которая действует руками сыновей бывшего президента через ее коллегу Темирлана Султанбекова.

Султанбеков на критику открыто не отвечает. Призывает сопартийцев к диалогу. Правда он сообщил, что у партии или ее членов есть подконтрольные фейк-аккаунты.

В соцсетях Султанбеков предпочитает публиковать отчеты о благотворительности и много — очень много фотографий детей Атамбаева. Впрочем, в начале мая ему пришлось опровергать слух о том, что один из сыновей — Кадыр — на него напал.

Сеид Атамбаев не озвучивает публично претензии к сторонникам отца. Ведет себя как образцовый политик — отчеты о благотворительности, речи о справедливости, встречи со сторонниками и посадка деревьев.

То же самое делает Кадыр Атамбаев — все посты те же, что у Сеида и Темирлана Султанбекова, и множество фотографий их вместе. Кажется, что страницы всех троих ведет один человек.

Ответы после политсовета

Запредседательница партии Кундуз Жолдубаева говорит, что все ответы будут после политсовета 26 мая. Открыто в критике и интригах не участвует, хотя лайкает в соцсетях посты Турдукулова с критикой в адрес сыновей Атамбаева.

Жолдубаева в своих соцсетях занимается освещением процесса против Атамбаева. Она регулярно сообщает журналистам о ходе процесса и подробностях дела против бывшего президента.

По словам Жолдубаевой, политсовет решила собрать председательница СДПК Асель Кодуранова — там должны обсудить СДК — «Социал-демократов Кыргызстана» братьев Атамбаевых, которые могут принять участие в грядущих выборах.

В СДК места для Кодурановой, Жолдубаевой и Турдукулова нет — по крайней мере так сообщила депутатка Ирина Карамушкина.