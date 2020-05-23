Минздрав подтвердил, что среди сотрудников Аламединского райсуда Бишкека есть зараженный COVID-19.

Медики должны проверить коллег сотрудника суда, а Санэпидемнадзор должен провести эпидемиологическое расследование. При соответсвующем решении здание суда закроют на карантин. По информации 24.kg, все это уже сделали.

«Остальных сотрудников суда, которые напрямую контактировали с ним отправили на домашний карантин. Все те, кто работают в здании, сдали ПЦР-анализы, результаты еще не готовы. Вчера МЧС обработало всю территорию и само здание суда. Сейчас там нет ни одного сотрудника», — пишет СМИ, ссылаясь на свой источник.

Первыми о возможном заражении в суде сообщили СМИ — по информации «Кактуса», сотрудник учреждения продолжал ходить на работу с признаками заболевания.

На 23 мая в стране 1365 случаев заражения COVID-19 — из них 14 умерли, 957 выздоровели. Еще 394 получают лечение — 11 из них в тяжелом состоянии, а в реанимации четверо.