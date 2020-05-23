Водители грузовиков в Кара-Суйском районе Ошской области были вынуждены самостоятельно получать результаты их анализов на коронавирус в городской санэпидемстанции, хотя результаты должны были быть доставлены в контрольно-пропускной пункт «Достук». Из-за задержки им пришлось прождать на КПП «Достук» три дня.

«Мы с боем получили результаты в городском СЭС. Нас там по-людски даже не приняли. Везде шум, они все орут, кричат, грубят. Я показал код на своем телефоне и сказал: “Проверьте, мои анализы вышли”, на что они ответили: “Твоих анализов тут нет, к нам еще не поступали”. Я сказал им посмотреть по номеру, который я им сказал, но они даже не посмотрели. Потом все равно с этим номером результаты вышли», — сказал один из водителей Айбек.

До этого водители сообщали «Клоопу», что по правилам, перед тем как пересечь границу, необходимо сдать анализы в обеих странах. Однако результаты анализов, сданных в Кыргызстане, выходят с опозданием, из-за чего им приходится жить на стоянке для большегрузов.

Они отметили, что по сравнению с нашей страной, в соседнем Узбекистане результаты анализов для выявления COVID-19 выходят за 8 часов.

«Мы в Узбекистан везем цемент, за один день возвращаемся обратно. Как только мы выезжаем у нас берут анализы. Результаты анализов, которые мы сдаем в Узбекистане, выходят за 8 часов. Вот бы нас пораньше отсюда выпустили — это наша единственная проблема. Вот если бы результаты [анализов] выходили вовремя», — рассказывал водитель Мелис Разаков.

Пресс-секретарь полномочного представительства правительства в Ошской области Нуркыз Кадырбекова сообщила, что результаты анализов выходят максимум за два дня.

«Тут может быть лишь одно объяснение: приехало мало водителей [на границу], [в СЭС] не могут отправить анализы одного водителя например. Нужно ждать всех водителей, которые приедут за этот день. И еще, как вы знаете, у нас там на месте нет необходимого оборудования», — объяснила пресс-секретарь.

Кадырбекова также добавила, что в лабораториях Ошской области достаточно сотрудников и медицинских средств для исследований.

Результаты анализов выходят в Ошском городском СЭС и должны быть доставлены на КПП «Достук». В Санэпидемстанции сообщили, что они выполняют работу в срок. Однако один из сотрудников Санэпидемстанции сообщил «Клоопу», что сотрудник, ответственный за доставку результатов на базу, заболел и, возможно, из-за этого возникают задержки.