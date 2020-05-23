Минздрав сообщил о 15 новых зараженных — 12 в Бишкеке, из них девять ранее прибыли из Санкт-Петербурга. По одному в Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

10 из новых зараженных — завозные, остальные пять — контактные.

Всего случаев заражения 1365 — из них 14 умерли, 957 выздоровели, 394 получают лечение — 11 из них в тяжелом состоянии, а в реанимации четверо.

Выписаны восемь пациентов — четыре в Бишкеке, два в Нарынской области, по одному в Джалал-Абадской области. Из медиков за прошедшие сутки новых зараженных не нашли. Случаев заражения среди медиков 273, из них выздоровели 226, одна умерла.