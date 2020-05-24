МИД сообщил о прибытии в Кыргызстан девяти автобусов с более 400 кыргызстанцами, жившими в лагере для мигрантов в Бузулукском районе Оренбургской области России. Их разместили в обсервацию.

По информации МИД, прибыли 413 человек — хотя ранее кыргызское посольство в России сообщало сначала о 448, потом о 417 и наконец подтвердило, что границу с Казахстаном пересекли 410 кыргызстанцев.

Часть людей не смогла уехать из-за несоответствия документов — например, известно о таджикистанцах, которые пытались уехать вместе с кыргызстанцами, а также о уроженцах Кыргызстана с уже российским гражданством.

При этом посольство утверждает, что из области вывезли всех кыргызстанцев. И МИД, и посольство едины в одном — кыргызские мигранты не должны приезжать в Оренбургскую область в надежде, что смогут оттуда уехать — транзитный коридор уже закрыт. А также просят не верить мошенникам, продающим места в список на возвращение домой или обещающим организовать рейс — возвращением кыргызстанцев на родину занимаются только дипмиссии.