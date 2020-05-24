В Кыргызстане коронавирус обнаружили еще у 38 человек — большая часть из них проживает в Нарынской области. Там COVID-19 зафиксировали у 25 человек.

В Бишкеке 6 новых зараженных — один из них военнослужащий, недавно прибывший из Санкт-Петербурга. В Чуйское области трое — все прибыли из Соль-Илецка.

В Ошской области двое, в Баткенской и Джалал-Абадской по одному.

Среди новозараженных есть также два медика. Всего случаев заражения среди медиков — 275, из них 230 уже выписаны из больниц.

Общее число заражений достигло 1403 случаев, из них 980 выздоровели, 14 умерли, продолжают получать лечение 409 человек. Четыре человека в реанимации.

Также сегодня выписаны 23 человека — по семь в Бишкеке и Нарынской области, по три в Баткенской и Ошской, два в Иссык-Кульской и один в Джалал-Абадской.