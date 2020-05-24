Перестрелка произошла в 11:40 на участке Мойнок Баткенского района Баткенской области. Госпогранслужба сообщила, что пограничники пресекли выпас скота таджикистанцами, после чего по ним начали стрелять.

«Произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Кыргызстана и Таджикистана. Пострадавших со стороны пограничников Кыргызстана нет», — сообщила ГПС.

Спустя час на место инцидента прибыли представители погранслужб Таджикистана и Кыргызстана. Они провели переговоры.

«В настоящее время обстановка на данном участке кыргызско—таджикской госграницы относительно стабильная. Стороны проводят разбирательство по факту инцидента», — утверждает ГПС.

Это уже второй конфликт на границе за май — предыдущий разгорелся из-за спорной территории. 8 мая сотрудники погранслужбы ГКНБ Таджикистана открыли огонь из миномётов в сторону граждан и солдат Кыргызстана. В ходе конфликта было ранено 6 человек — четверо кыргызстанцев и двое таджикистанцев.

Один из кыргызских пограничников — Мирбек Султанбек уулу — получил пулю в позвоночник и нуждается в операции в Москве.