Первый заместитель полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Дамир Монолдоров 23 мая сообщил, что ограничения на въезд и выезд в область сняты. Позже республиканский штаб отметил, что «без острой необходимости» ехать туда запрещено. А Минздрав установит санитарный контроль в пансионатах

Монолдоров уточнил, что ограничения сняты из-за активизации деятельности большинства секторов экономики.

«Существует только одно условие: при въезде граждане предъявляют свои паспорта, проверяется место их регистрации и температура тела», — отметил он.

А водители международных грузовых автомобилей и сопровождающие их граждане будут проходить тщательную проверку.

Уточнение республиканского штаба

Чуть позже республиканский штаб отметил, что ограничения на въезд и выезд сняты, но «в силе остается ограничение на въезд для жителей других регионов без острой необходимости».

«Представители компаний, государственных и иных организаций из разрешенных видов экономической деятельности при въезде должны предъявить командировочные листы, а также предоставить подтверждение, что они работают в том или ином населенном пункте области», — сообщили в штабе.

А водителям большегрузных автомобилей и сопровождающим их лицам при осуществлении грузоперевозок штаб рекомендовал не выходить из машины и не контактировать с людьми.

Первый вице-премьер Кубатбек Боронов 23 мая на заседании штаба сообщил, что между регионами общественный транспорт пока не будет работать. Поэтому в Иссык-Кульскую область можно поехать только на личном автомобиле.

Санитарный контроль в пансионатах

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев 24 мая на брифинге сообщил, что в пансионатах Иссык-Кульской области Минздрав установит жесткий контроль для недопущения вспышек заражения COVID-19.

«Там, где будет масса людей, соответственно мы должны установить режим, при котором будут предусмотрены меры раннего выявления лиц с признаками каких-либо заболеваний, для того чтобы мы смогли их вовремя изолировать, провести профилактические мероприятия, чтобы предотвратить случаи заражение других лиц. […] Будут выданы санитарные предписания. Здесь не только здоровье, но и весь туристический сезон», — отметил Усенбаев.

На 24 мая в стране зафиксировано 1403 случаев, из них 980 выздоровели, 14 умерли, продолжают получать лечение 409 человек.