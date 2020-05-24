Ко мне обратились близкие Султанбек уулу Мирбека - солдата, который получил пулевое ранение в позвоночник 8-мая во время последнего конфликта на границе с Таджикистаном.Он нуждается в срочной операции, которую могут делать только в Москве. Почему ПКР бездействует? @AdiSultanaliev — Nursultan Akylbek (@n_akylbek) May 23, 2020

Накануне в твиттере появилась информация, что Мирбек Султанбек уулу, солдат, получивший ранение в позвоночник при последнем конфликте на кыргызско-казахской границе, нуждается в срочной операции в Москве.

Минздрав сообщил «Клоопу», что солдат пока нетранспортабелен — местные медики провели консилиум с хирургами российского центра имени Бурденко и пока лечат его в Кыргызстане.

«Срочной операции не будет, консилиум провели со специалистами Бурденко. Они онлайн с Миталипом Мамытовым [провели консилиум]. У него [у солдата] не только пуля в позвоночнике, в животе тоже ранение есть, в Нацгоспитале провели операцию. Пока наблюдают за состоянием. Не транпортабелен, пока здесь будет получать лечение. Пока будет в Бишкеке», — ответили нам в Минздраве.

В пресс-службе правительства сообщили, что прорабатывают вопрос проведения операции в Москве. Сказали, что вопрос на контроле у вице-премьера и ранее в правительстве встречались с мамой солдата, чтобы обсудить операцию.

«Проведен консилиум в Бишкеке, врачи могут провести операцию здесь, но родители солдата просят провести операцию в Москве. В связи с закрытием границ МИД, ГПС, ПКР прорабатывают этот вопрос», — сообщили нам в пресс-службе.

Конфликты на границе

Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области между жителями двух стран произошел 8 мая. В ходе конфликта было ранено 6 человек — четверо кыргызстанцев и двое таджикистанцев.

Сотрудники погранслужбы ГКНБ Таджикистана открыли огонь из миномётов в сторону граждан и солдат Кыргызстана. В результате пулевые ранения получили трое военных, один гражданский получил травму от удара камнем в лицо. Троим военнослужащим провели операцию в Баткене, а 10 мая одного из них в «крайне тяжелом состоянии» отправили в Национальный госпиталь в Бишкеке.

По версии Кыргызстана, приграничный конфликт начался из-за несогласованного участка в 5000 квадратных метров — он фактически использовался кыргызской стороной. Соседи же считают, что участок принадлежит им.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 1084 километров — из них согласованы только 53,4%. По остальными 452 километрам границы до этого момента ведутся согласования.

Из-за несогласованных территорий на границе регулярно происходят конфликты, а власти обеих стран обещают решить вопрос границ — но разительных перемен нет, хотя люди регулярно погибают в стычках, перерастающих в перестрелки.