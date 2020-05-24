Республиканский штаб сообщил, что кыргызский политический деятель Мукар Чолпонбаев скончался в больнице. Еще вчера его дочь сообщала, что ему стало лучше, что он поправляется, хотя коронавирус и нанес последствия его здоровью.

«На фоне коронавируса у него возникли ряд осложнений, такие как двухсторонняя пневмония, дыхательная недостаточность и др. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов», — сообщает штаб.

Мукар Чолпонбаев стал 15 кыргызстанцем, которого официально признали умершим от осложнений, вызванных коронавирусом. В больницу он попал 5 мая — 15 мая Минздрав сообщил, что он в тяжелом состоянии в реанимации, а его супруга, у которой тоже обнаружили коронавирус, получает лечение в обычной палате.

Чолпонбаев в свои 70 был весьма деятельным человеком — в марте он посетил акцию протеста в поддержку политика Садыра Жапарова, находящегося в заключении, и прочитал речь. А в 2017 году он хотел участвовать в выборах президента Кыргызстана — президентом тогда стал Сооронбай Жээнбеков.

Чолпонбаев был юристом и несколько лет был спикером парламента с 1995 по 1997 год.

«Клооп» приносит свои соболезнования семье Чолпонбаева.