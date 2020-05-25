Депутатка Гульшат Асылбаева, брат президента Асылбек Жээнбеков и еще 24 депутата инициировали законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию». Законопроект зарегистрирован на сайте парламента с 20 мая.

Что регулирует законопроект?

Авторы законопроекта предлагают защищать детей, которые не достигли 18-летнего возраста от некоторой информации.

Инициаторы законопроекта считают, что дети, не достигшие совершеннолетия, должны потреблять только «безопасную» информацию, которую будет контролировать уполномоченный госорган.

В законопроекте говорится, что вся эта информация должна проходить «госконтроль и экспертизу» для того, чтобы ребенок не получил психологическую травму.

Авторы законопроекта описывают виды информации, которая может причинить вред жизни здоровью ребенка и предлагают ее запрещать для просмотра детей:

побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью;

способная вызвать у детей желание употребить наркотики, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия или жестокости по отношению к людям или животным;

отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям или другим членам семьи;

оправдывающая противоправное поведение;

содержащая нецензурную брань;

содержащая информацию порнографического характера.

Если законопроект одобрят, то весь видео, аудио и печатный контент в Кыргызстане будет классифицирован по возрастным ограничением: до 7 лет, старше 7, старше 14 и старше 16.

Перед распространением информации на территории Кыргызстана, уполномоченный госорган должен будет проверить контент и в случае одобрения установить «знак» с указанием возраста.

Законопроект скопирован с российского

Журналисты Factcheck.kg изучили этот законопроект и выяснили, что он оказался почти полной копией российского закона. Они проверили проект закона на плагиат через сервис text.ru, предварительно в тексте убрав слова Кыргызская Республика. Практические все статьи имеют схожесть от 86% до 100% с одноименным российским законом. Разница лишь в названии страны и органов государственной власти.

Наглядно в идентичности текстов законов вы можете убедиться пройдя по ссылке, где представлена сравнительная таблица.

Исключение составляет статья 3, где в отличие от российского оригинала существует дополнение о преимуществе норм международных договоров над этим законом.

Есть еще одно небольшое отличие — это изменение цифр. Если российский закон классифицирует продукты для детей до шести и после шести лет, у нас контент будет делиться для детей в возрасте до 7 и после 7 лет. Помимо этого, в российском законодательстве запрещается распространять вредную для детей информацию меньше чем в 100 метрах от детских учреждений. Наши депутаты увеличили это расстояние до 200 метров.

Вывод журналистов Factcheck.kg: Законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию» является полной копией российского закона, то есть результатом работы российских законотворцев.

Законопроект «О манипулировании информацией»

В этом же месяце Гульшат Асылбаева выступала инициатором законопроекта «О манипулировании информацией». Законопроект был вынесен на общественное обсуждение 14 мая и если его примут, то он может ужесточить контроль над распространением информации в интернете. Так, Асылбаева предлагала запретить владельцам сайтов или страниц распространять «недостоверную» информацию и обязать владельцев интернет-провайдеров собирать и хранить в течение полугода личную информацию о пользователях.

Журналисты Factchek.kg также нашли плагиат в этом документе. По их данным, тексты в статьях законопроекта были частично скопированы с Федерального закона России и российских учебников.

Кроме этого, законопроект на 64% совпадает с законопроектом, который был предложен в марте 2017 года в Жогорку Кенеш.

Журналисты пишут, что Асылбаева использовала «манипуляцию» в своем законопроекте.