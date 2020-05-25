Один из адвокатов бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщил, что Госкомитет нацбезопасности не выдает результаты суточного мониторинга артериального давления бывшего президента.

«Поэтому у нас возникли подозрения, что они скрывают от нас результаты этого мониторинга, чтобы через нас ни суд, ни общественность не узнали, что у него с начала года критически низкое артериальное давление», — рассказал Жоошев «Клоопу».

Ранее другой защитник Атамбаева, Сергей Слесарев заявил, что несколько раз просил вызвать врачей для обследования его подзащитного.

«Пусть минздрав даст заключение. Если Алмазбек Атамбаев здоров и нет угрозы — хорошо, а если он болен, то тогда почему ему отказывают в лечении?» — интересуется Слесарев.

Пресс-служба ГКНБ заявила, что бывший президент не нуждается в медицинском обследовании, и уже не в первый раз сообщает, что Атамбаев находится под круглосуточным наблюдением врачей и на здоровье не жалуется.

Замир Жоошев также высказал сомнения по поводу объективности специалистов медслужбы ГНКБ.

«Мы просили вызвать других, независимых врачей, однако они приглашают только врачей, которые, как мы считаем, не могут высказать объективную оценку по состоянию его здоровья», — рассказал Жоошев.

22 мая сын Атамбаева, Сеид сообщил, что его отцу стало плохо во время свидания с семьей. Это не первое заявление о плохом самочувствии Алмазбека Атамбаева. Он не приехал уже на два судебных заседания по событиям в Кой-Таше, ссылаясь на то, что у него нестабильное давление.

Кой-Ташские события или штурм дома Атамбаева

Власти задержали Атамбаева 8 августа после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда погиб один спецназовец, пострадали около ста человек.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился, и он стал подозреваемым.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию.

После ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство», где бывший президент проходит как обвиняемый.