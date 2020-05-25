Депутат парламента Мирлан Жеенчороев заявил в интервью изданию 24.kg, что проголосует против поправок в закон об НКО. Эти поправки обязывают неправительственные организации дополнительно отчитываться об источниках своих доходов.

По его словам, закон предлагает создать дополнительную форму отчетности для НКО, что создаст излишнюю бюрократию и барьеры. Он считает, что это противоречит программе правительства по цифровизации.

Депутат сказал, что не будет поддерживать законопроект, поскольку считает его дискриминационным и ненужным.

«Закон должен быть не для какой-то отдельной категории организаций или граждан, а распространяться для всех юридических лиц. На сегодня деятельность НПО и НКО регулируется отдельным законом. Зачастую источником их финансирования являются международные организации, аудит которых проводится авторитетными органами. Соответственно, отчетность, проводимую местными бухгалтерами, можно подвергнуть сомнению», — сказал Мирлан Жеенчороев.

По мнению депутата, Налоговый и Гражданский кодексы дают госорганам достаточно возможностей контролировать движение денежных средств НПО и НКО.

«Нет необходимости в создании нового органа, который будет контролировать национальный реестр НПО. Для создания нового управления или реестра необходимо государственное финансирование. НПО и НКО — десятки тысяч, а подразделения минюста есть только в Бишкеке и областных центрах, что повлечет много излишних расходов и процедур», — добавил он.

Критика гражданского общества

Активные члены неправительственного сектора и международные организации высказывают свои опасения и несогласие с поправками со дня опубликования законопроекта.

Большой резонанс вызвали общественные слушания поправок. Активисты просили передвинуть слушания на период, когда эпидемия коронавируса в стране пойдет на спад, но парламент не согласился. Некоторые правозащитники бойкотировали слушания, заявив, что власти нарушают Конституцию, а также, потому что они проводились во время режима чрезвычайной ситуации в стране, и в парламент допустили только 60 человек.

Поправки в закон об НКО, прописывающие дополнительную отчетность, инициировал депутат парламента Бактыбек Райымкулов.

Сейчас все НКО Кыргызстана обязаны передавать информацию об имуществе, доходах, расходах и зарплате сотрудников в Налоговую службу и Соцфонд.

Но Райымкулов хочет, чтобы все эти данные также были опубликованы и хранились на специально созданном новом госпортале. Он считает, что так можно повысить прозрачность и открытость неправительственных организаций.

При этом, правительство заявило, что на создание портала уйдет много средств и ресурсов, поэтому в ближайшее время это сделать будет невозможно. Однако представители минюста заявили на слушаниях, что портал будет создан за счет бюджета ведомства и дополнительных средств и сотрудников не понадобится.