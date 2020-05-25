На 25 мая 2020 года по республике зарегистрировано 30 новых случаев СOVID-19:

Бишкек — 17, из них 8 среди прибывших из Санкт-Петербурга;

Чуйская область — 1;

Нарынская область — 5;

Ош шаары — 3;

Ошская область — 1;

Джалал-Абадская область — 2;

Баткенская область — 1.

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 5 случаев в Бишкеке. Из стационаров республики выписался 1 медработник.

Всего зафиксировано 280 случаев заражения COVID-19 среди медицинских работников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 231 медработник.

Всего по республике зафиксировано 1 433 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки из стационара выписано 12 пациентов:

Бишкек — 6;

Джалал-Абадская область — 1;

Нарынская область — 2;

Ошская область — 3.

Всего по стране с выздоровлением выписано 992 пациентов.