На 25 мая 2020 года по республике зарегистрировано 30 новых случаев СOVID-19:
- Бишкек — 17, из них 8 среди прибывших из Санкт-Петербурга;
- Чуйская область — 1;
- Нарынская область — 5;
- Ош шаары — 3;
- Ошская область — 1;
- Джалал-Абадская область — 2;
- Баткенская область — 1.
Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 5 случаев в Бишкеке. Из стационаров республики выписался 1 медработник.
Всего зафиксировано 280 случаев заражения COVID-19 среди медицинских работников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 231 медработник.
Всего по республике зафиксировано 1 433 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки из стационара выписано 12 пациентов:
- Бишкек — 6;
- Джалал-Абадская область — 1;
- Нарынская область — 2;
- Ошская область — 3.
Всего по стране с выздоровлением выписано 992 пациентов.