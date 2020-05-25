Похороны Мукара Чопонбаева. Фото: Акипресс.

В Бишкеке прошла церемония прощания с кыргызским политическим деятелем Мукаром Чолпонбаевым. Он скончался 24 мая от осложнений, вызванных коронавирусом.

Несмотря на режим чрезвычайной ситуации, запрет массовых собраний и то, что Чолпонбаев был заражен COVID-19, попрощаться с ним приехали его близкие родственники, друзья, а также коллеги. Среди тех, кто пришел попрощаться, был спикер парламента Дастанбек Джумабеков, глава аппарата президента Досалы Эсеналиев и министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Кроме того, существует приказ минздрава о том, что похороны должны проходить только в присутствии близких родственников и религиозных представителей.

Мукара Чолпонбаева похоронят на Ала-Арчинском кладбище, которое предназначено для захоронения умерших политиков, общественных деятелей, заслуженных деятелей искусства, литературы и науки, а также героев страны.

Мукар Чолпонбаев стал 15 кыргызстанцем, которого официально признали умершим от осложнений, вызванных коронавирусом. В больницу он попал 5 мая.

Чолпонбаев получил юридическое образование еще в Советском Союзе и начал свою карьеру с работы следователя прокуратуры.

После он был избран депутатом, но через некоторое время стал завотделом вопросам взаимосвязи с законодательной и судебной властью аппарата президента

Позже Чолпонбаев в течение двух лет возглавлял министерство юстиции. А затем вновь стал депутатом парламента, успев побывать и спикером Жогорку Кенеша.

После окончания карьеры госслужащего он преподавал в университете имени Арабаева, а также был практикующим юристом.