Депутат парламента Саматбек Ибраев вынес на общественное обсуждение проект закона «О Манасе и эпосе “Манас”». При этом в стране уже есть закон об «Эпосе “Манас”», принятый в 2011 году.

Ибраев считает, что необходимо законодательно прописать то, что Манас был кыргызом, а также сделать его символом патриотизма и духовным идеалом. Своим законопроектом депутат предлагает через образ Манаса укрепить веру, язык, культуру и национальное единство. Ибраев также предлагает использовать ценности и заветы Манаса, как основу государственной идеологии.

Согласно новому законопроекту, физические и юридические лица Кыргызстана, независимо от форм собственности, будут обязаны бережно относиться к образу Манаса и источникам его олицетворения. Помимо этого, не допускается «фальсификация, вольная интерпретация, осквернение в общественной жизни образа Манаса».

Депутат также предлагает запретить использовать имя Манаса и других героев эпоса объектам торговли, общественного питания, бизнесам, общественным организациям и движениям, политическим партиям, клубам азартных игр, а также алкогольной и табачной индустрии.

При этом в Кыргызстане уже есть коньяк под названием «Манас» и «Семетей», который выпускает компания «Кыргыз Коньягы».

Депутат заявил, что в 2003 году ЮНЕСКО признала сказительское искусство-манасчы шедевром устного, духовного наследия человечества.

«Однако на государственном, национальном уровне страна, которая является родиной эпоса “Манас”, пока ничего не предприняла. Закон определяет правовые, социальные и организационные основы национального духовно-нравственного символа кыргызов Манаса, эпоса “Манас” и всех его частей — “Семетей”, “Сейтек”, “Кенен”, “Алымсарык”, “Кулансарык”. Определен также статус сказителей-манасчы», — сказал депутат.

По его мнению, манасчы должны быть признаны носителями монументального героического эпоса и продолжателями особого искусства.

«Целью настоящего закона является поднятие духа и патриотического сознания кыргызского народа, сохранение исторической памяти, родного языка, культуры, веры, национального единства и свободы, через образ Манаса», – написано в справке-обосновании к законопроекту.

Ибраев также предлагает, чтобы разрешение на использование имен из эпоса и всех его частей выдавало правительство Кыргызстана.

В проекте говорится, что нарушители закона будут нести ответственность в рамках законодательства, однако в нем не указано, по каким конкретно законам нарушителей привлекут к ответственности.

«Манас» — крупнейший кыргызский эпос, который включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Его также внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире, он состоит из более 500 тысяч строк и рассказывает о подвигах и жизни героя Манаса и его потомков.

Соавтор: Ислам Розиев