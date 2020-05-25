Фото: пресс-служба мэрии Бишкека

Бишкекчанин Владимир Цай опубликовал фото памятника Чолпонбая Тулебердиева. У монумента отвалились три буквы. По словам Цая, буквы были приклеены на двусторонний скотч.

Однако в мэрии Бишкека сообщили, что буквы с памятника сорвали неизвестные вандалы.

«Буквы были срезаны и выцарапаны острым предметом», — сообщили «Клоопу» в мэрии Бишкека.

Вице-мэр Мирлан Амантуров поручил главе Первомайского района и главе «Бишкекасфальтсервиса» подать заявление в ГКНБ и милицию для розыска вандалов.

В мэрии также добавили, что эти буквы временные и они будут заменены габбровой плитой, на которой высечены надписи.

«Бишкекасфальтсервис» объявил тендер на создание памятника 9 января 2020 года. Согласно тендеру, памятник оценили в 3 млн сомов. Однако тендер был отменен и конечная стоимость памятника неизвестна.

Памятник Тулебердиеву установлен в одноименном новом парке, площадь которого составила 10 гектар, а на его строительство потратили 48 млн сомов. Реконструкцию парка завершили 4 мая.

Президент Сооронбай Жээнбеков открыл этот памятник 7 мая ко Дню победы.