В селе Жерге-Тал Аксыйского района Джалал-Абадской области 14 летний подросток совершил суицид. По словам пресс-секретаря областного УВД Нурдин Жээнтаева, инцидент произошел 18 мая. Ученик повесился на крыше дома.

«Инцидент был зарегистрирован по факту самоубийства, ведется проверка. Но родители подростка сообщили, что у них нет ни к кому претензий и отказались от судебно-медицинской экспертизы», — сказал Жээнтаев.

С начала карантина в Иссык-Кульской области повесились пять подростков, а в Чуйской области — два.

Из-за пандемии коронавируса школьники начиная с 18 марта учатся дистанционно. После введения карантина, по заявлению МВД, участились случаи суицида среди несовершеннолетних.

МВД также сообщало, что с нового года факты семейного насилия выросли на 65%. Эксперты Ассоциации кризисных центров тоже подтвердили информацию о росте семейных конфликтов во время карантина, из-за этого чаще всего страдают женщины и дети.

По всем фактам суицидов среди подростков проводится досудебное производство.