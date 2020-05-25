Фото: Патрульная служба Джалал-Абадской области.

По информации патрульной службы Джалал-Абадской области, авария произошла примерно в 01:00 ночи 25 мая на 355 километре автодороги Бишкек — Ош.

В результате ДТП погибли четыре человека. По предварительным данным, водитель «Хонда Одиссей» не справился с управлением из-за чего и произошла авария.

Всего в машине находилось семь человек, четверо погибли, троих пострадавших отвезли в реанимацию Кара-Кольской городской больницы.

Одним погибшим оказался сам водитель автомобиля, личности еще трех погибших устанавливаются.