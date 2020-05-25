Сотрудники госсанэпиднадзора проверили почти 7 тысяч объектов Кыргызстана, которые возобновили свою работу с 1 мая. Результаты проверки показали, что почти на 700 объектах не соблюдаются санитарные нормы.

В Республиканском штабе сообщили, что больше всего проверок пришлось на Ошскую область. Там сотрудники госсанэпиднадзора проверили почти 3 тысячи объектов. В столице под проверку попали почти 800 объектов.

«Владельцам 680 объектов выписаны штрафы за нарушение мер безопасности на общую сумму 977 тысяч сомов. 15 материалов переданы в правоохранительные органы для дачи оценки», — сообщили в штабе.

Соблюдение всех санитарно-гигиенических норм — главное требование для всех возобновляемых сфер деятельности.

Помимо масочно-перчатного режима работников и посетителей, власти требуют проводить дезинфекцию помещений, установить санитайзеры и антисептики, а также проверять соблюдение дистанции между людьми.

С 1 мая власти постепенно возобновляют работу некоторых сфер деятельности. Так, первыми к работе приступили промышленники, строители, водители такси и парикмахеры.

С 25 мая работает общественный транспорт. В городе открыты торговые центры и кафе с количеством посадочных мест до 50 человек.

От владельцев кафе власти требуют, помимо соблюдения санитарных норм, записывать и хранить в течение месяца данные каждого посетителя с указанием времени их прихода.

Они объясняли это тем, что в случае обнаружения коронавируса у одного из посетителей, администрация должна будет передать данные властям, чтобы была возможность выявить всех контактных лиц, с которыми находился зараженный.

Всего в Кыргызстане на 25 мая зафиксировано уже 1433 случая заражения коронавирусной инфекцией. С выздоровлением выписано 992 пациента. Умерли 16 человек с подтвержденным COVID-19.