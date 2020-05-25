Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки зарегистрировали два случая смерти больных с диагнозом COVID-19.

Один случай зафиксирован в Республиканской инфекционной больнице. Скончался экс-спикер парламента Мукар Чолпонбаев.

Второй случай зарегистрировали в Объединенной территориальной больнице Жайылского района. Умер мужчина в возрасте 67 лет.

Всего в Кыргызстане после заражения коронавирусом скончались 16 человек.

На 25 мая в стране количество случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1 433. Из больниц за все время выписано 992 пациента.