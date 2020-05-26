Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов рассказал изданию Kaktus.Media, что пошел на похороны экс-спикера Жогорку Кенеша Мукара Чолпонбаева, чтобы проводить его в последний путь.

Чолпонбаев скончался 24 мая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Согласно приказу минздрава, похороны умерших, у которых был диагностирован COVID-19, могут проходить только в присутствии близких родственников, религиозных представителей и медика.

По словам Абдикаримова, на похоронах экс-спикера были соблюдены все правила и соблюдалась дистанция.

«Мы же не можем запретить. В последний путь провожают людей. Это человеческое отношение. И родственник может быть, по работе может быть. Я — член правительства. Это наш коллега, поэтому я специально съездил, в последний путь проводил. Знал его давно, мы вместе работали, потому я не мог не поехать. Было с соблюдением всех правил, на расстоянии чтобы быть», — рассказал глава минздрава.

Церемония прощания с кыргызским политическим деятелем Мукаром Чолпонбаевым прошла в Бишкеке 25 мая.

Несмотря на режим чрезвычайной ситуации, запрет массовых собраний и то, что Чолпонбаев при жизни был заражен COVID-19, попрощаться с ним приехали его близкие родственники, друзья, а также коллеги.

Среди пришедших на похороны были спикер парламента Дастанбек Джумабеков, глава аппарата президента Досалы Эсеналиев.

Мукар Чолпонбаев стал 15 кыргызстанцем, которого официально признали умершим от осложнений, вызванных коронавирусом. В больницу он попал 5 мая.

Чолпонбаев получил юридическое образование еще в Советском Союзе и начал свою карьеру с работы следователя прокуратуры.

Затем его избрали депутатом, но через некоторое время Чолпонбаев стал завотделом по вопросам взаимосвязи с законодательной и судебной властью аппарата президента.

Позже он в течение двух лет возглавлял Министерство юстиции. А затем вновь стал депутатом парламента, успев побывать и спикером Жогорку Кенеша.

По окончании своей карьеры госслужащего он преподавал в университете имени Арабаева и был практикующим юристом.