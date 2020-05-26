В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями сообщили, что ведомством было установлено имущество депутата парламента Кубанычбека Жумалиева, где он имеет долю в уставном капитале, и является учредителем и руководителем.

По сообщению финпола, также было установлено «многочисленное имущество» его близких родственников.

В ведомстве отметили, что сейчас продолжается досудебное производство по этому вопросу. Ранее оно было зарегистрировано Генеральной прокуратурой в ЕРПП по статьям «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности».

Депутат парламента Кубанычбек Жумалиев от фракции «Бир Бол», занимающий в разное время должности министра транспорта и дорог и премьер-министра, 5 мая поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях.

В этот же день член движения «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев заявил, что Жумалиев заработал свое имущество незаконным путем и потребовал проверить его состояние.

В декабре прошлого года депутат Жумалиев стал фигурантом расследования издания Economist.kg и проекта «Декларатор». Журналисты выяснили, что Жумалиев не указал в своих декларациях и скрыл от Налоговой службы наличие 33 фирм, частично или полностью принадлежащих ему и его супруге Розе Амановой.

Позже они провели дополнительное расследование, и выяснили, что у Жумалиева и Амановой на двоих 47 фирм.

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