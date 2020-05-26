Пресс-служба МВД сообщила, что Интерпол 22 мая задержал в Польше сестру Садыра Жапрова — Райкуль Жапарову, которая была объявлена в межгосударственный розыск. Сейчас решается вопрос об ее экстрадиции в Кыргызстан.

Райкуль Жапарову разыскивали по заочным приговорам Октябрьского районного суда Бишкека. Её признали виновной в соучастии в преступлении «Легализация (отмывание) преступных доходов», также в «Мошенничестве» и «Злоупотреблении полномочиями служащими коммерческих и иных организаций».

В 2015 году Бишкекский городской суд приговорил Жапарову к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретил заниматься банковской деятельностью сроком на 3 года.

Жапарова занимала должность председателя правления банка «Иссык-Куль». Бывший председатель банка «Иссык-Куль» Болот Байкожоев обратился в Генпрокуратуру с заявлением о рейдерском захвате банка.

По информации правоохранительных органов, рейдерский захват совершил Максим Бакиев — один из сыновей беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Жапарова получила должность председательницы банка после того, как Максим Бакиев совершил рейдерский захват.

Ее родной брат — Садыр Жапаров был арестован в марте 2017 года. Тогда ГКНБ обвинил Жапарова в финансировании митинга на Иссык-Куле за национализацию Кумтора в 2013 году.

Спецслужбы инкриминировали ему несколько преступлений — «Угроза убийством», «Захват заложника», «Хулиганство», «Применение насилия к представителю власти».

По версии ГКНБ, в 2013 году Жапаров дал команду митингующим захватить в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

В итоге Жапарова осудили по статье «Захват заложника». Во время судебных разбирательств Каптагаев не имел претензий к Жапарову и говорил о его невиновности. Несмотря на это оппозиционного политика осудили на 11,5 лет лишения свободы. Каптагаев обжаловал решения суда, но это не помогло.