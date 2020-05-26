На 26 мая 2020 года по республике зарегистрировано 35 новых случаев СOVID-19:

Бишкек — 12, из них 4 среди прибывших из Санкт-Петербурга;

Чуйская область — 4, из них 3 среди прибывших из Соль-Илецка;

Нарынская область — 8;

Ошская область — 4.

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 7 новых случаев. Из них четверо в Бишкеке и трое в Нарынской области.

Из стационаров республики за сутки выписались 6 медработников.

Всего зафиксировано 287 случаев заражения COVID-19 среди медицинских работников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 237 медработников.

Всего по республике зафиксировано 1 468 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки из стационара выписано 23 пациента:

Бишкек — 20;

Джалал-Абадская область — 2;

Нарынская область — 1.

Всего из больниц с выздоровлением выписано 1015 пациентов.

В стационарах Кыргызстана на лечении находятся 437 человек, из них в реанимации — 4.

За всё время эпидемии в стране умерли 16 человек с подтверждённым COVID-19.