На 26 мая 2020 года по республике зарегистрировано 35 новых случаев СOVID-19:
- Бишкек — 12, из них 4 среди прибывших из Санкт-Петербурга;
- Чуйская область — 4, из них 3 среди прибывших из Соль-Илецка;
- Нарынская область — 8;
- Ошская область — 4.
Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 7 новых случаев. Из них четверо в Бишкеке и трое в Нарынской области.
Из стационаров республики за сутки выписались 6 медработников.
Всего зафиксировано 287 случаев заражения COVID-19 среди медицинских работников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 237 медработников.
Всего по республике зафиксировано 1 468 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки из стационара выписано 23 пациента:
- Бишкек — 20;
- Джалал-Абадская область — 2;
- Нарынская область — 1.
Всего из больниц с выздоровлением выписано 1015 пациентов.
В стационарах Кыргызстана на лечении находятся 437 человек, из них в реанимации — 4.
За всё время эпидемии в стране умерли 16 человек с подтверждённым COVID-19.