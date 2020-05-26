Пресс-служба минздрава сообщила, что у мужчины, который ранее получал лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя Кыргызстана обнаружили коронавирус. Мужчина сдавал ПЦР-анализ в частном порядке перед тем, как выйти на работу.

Сейчас заражённый получает лечение в Республиканской инфекционной больнице, а контактировавшие с ними врачи и пациенты сдали ПЦР-анализы.

«Результаты анализов пока неизвестны — они в работе. В отделении, где пациент получал лечение уже провели дезинфекцию. Оно уже работает в штатном режиме», — сказала в интервью «Клоопу» пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова.

На 26 мая в Кыргызстане зафиксировано уже 1468 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 287 — это медики.

В стационарах Кыргызстана на лечении находятся 437 человек, из них в реанимации — 4.

За всё время эпидемии в стране выздоровели 1015 пациентов. Умерли 16 человек с подтверждённым COVID-19.