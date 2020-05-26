Пресс-служба МВД 26 мая сообщила, что Следственная служба завершила лингвистическую экспертизу по выступлениям в соцсетях бывшего прокурора Сыймыка Жапыкеева.

Эта экспертиза была инициирована 7 мая и проведена Государственной судебно-экспертной службой (ГСЭС) по заявлению депутата парламента Кубанычбека Жумалиева.

Согласно заключению ГСЭС, в высказываниях Жапыкеева имеются «призывы к массовым акциям, к активным действиям и призывы к насилию над гражданами». Эксперты считают, что в его высказываниях есть признаки преступления, предусмотренного статьей «Призывы к насилию над гражданами» (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти) Уголовного кодекса.

«Сейчас проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления», – отметили в МВД.

Ранее член движения «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев сообщил в соцсетях о том, что имущество депутата Жумалиева не соответствует его доходам и упомянул, что в Кыргызстане есть «30 знаменитых воров».

Он также заявил, что депутат Кубанычбек Жумалиев заработал свое имущество сомнительным путем и потребовал провести его проверку.

«Давайте, все соберемся и придем к ним домой. Например, пусть 10 тысяч человек придет к дому Жумалиева и потребует у него, чтобы он заплатил наш внешний долг Китаю. С собой возьмем нотариуса, чтобы он заверил расписку депутата», — написал Жапыкеев.

Сам Жумалиев поклялся на Коране, что не участвовал в коррупции. При этом на него и его жену зарегистрировано 47 фирм. Сейчас его имущество изучает Финпол.