В Баткенской области на кыргызско-таджикской границе 24 мая произошла очередная перестрелка. По данным погранслужбы Кыргызстана, с кыргызской стороны никто не пострадал. Власти Таджикистана сообщили, что один пограничник с их стороны получил огнестрельное ранение. Это уже второй конфликт на границе в этом месяце.

Версия кыргызской стороны

Погранслужба Кыргызстана сообщила, что 23 мая жители анклава «Ворух» Таджикистана предпринимали непрерывные попытки выпаса крупного рогатого скота на территории Кыргызстана — в районе местности Мойнок Баткенского района Баткенской области. Пограничники Таджикистана наблюдали за этим и не предпринимали никаких действий в отношении жителей.

Погранслужба Кыргызстана предупредила о незаконных действиях граждан таджикской стороны, на что военнослужащие Таджикистана открыли огонь в сторону кыргызских пограничников.

«Военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана в течение двух суток наблюдали за незаконным выпасом скота на территории Кыргызстана и не предпринимали никаких действий в отношении отдельных жителей анклава “Ворух”», — сообщает ведомство.

Погранслужба Кыргызстана назвала действия пограничников Таджикистана «попыткой дестабилизации обстановки».

«Судя по действиям военнослужащих Республики Таджикистан, первыми открывшими огонь в направлении пограничников Кыргызской Республики, “искусственная дестабилизация” выгодна только таджикской стороне, тактикой которой в последнее времени стало перманентное нагнетание обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Полпреда Баткенской области Чолпон Бердигулова сообщила «Клоопу», что через час после инцидента начались переговоры между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана, и ситуация стабилизировалась.

Версия таджикской стороны

Радио «Озоди» 24 мая сообщило, что в результате перестрелки огнестрельное ранение в ногу получил рядовой с таджикской стороны. По сообщению ГКНБ Таджикистана, кыргызские пастухи ворвались на соседнюю территорию и начали конфликтовали с жителями селения Пули Офтобруя. Пули Офтобруя граничит с селом Чичилик в Кыргызстане.

«Жители селения Пули Офтобруя воспротивились незаконным действиям граждан Кыргызстана и потребовали покинуть селение. Кыргызская сторона вместо соблюдения двусторонних соглашений, которые определяют линию границы на спорных территориях, направила на место событий дополнительные силы пограничников, которые открыли огонь в сторону безоружных людей селения Пули Офтобруя», — цитирует ведомства Радио «Озоди».

Это заявление погранслужба Кыргызстана восприняла «с недоумением».

«Таджикская сторона должна понимать, что подобные импульсивные высказывания провоцируют различные деструктивные силы к обострению конфликтов на кыргызско-таджикской государственной границе», — сообщает ведомство.

Второй конфликт в мае

Это второй инцидент за месяц, сопровождающийся огнестрельным огнем. 8 мая между жителями двух стран произошел конфликт, причиной которого стал спор из-за несогласованного участка земли.

По сообщением погранслужбы, во время переговоров и разъяснительных работ, неожиданно Таджикская сторона открыла огонь из миномета. Правительство Таджикистана заявило, что огонь открыла кыргызская сторона.

В результате три пограничника Кыргызстана получили огнестрельное ранение и один гражданин получил легкие травмы. Таджикская сторона сообщила, что у них ранены двое — военнослужащий и гражданский.

Один из кыргызских военнослужащих Мирбек Султанбек уулу сейчас нуждается операции, которую могут сделать только в Москве. Но министерство здравоохранения утверждает, что состояние военнослужащего не позволяет его транспортировать.

Кроме того, во время конфликта согрел дом жителя села Кок-Таш Баткенского района. Кыргызская сторона пообещала к осени восстановить дом за счет собственных средств.

Заглавное фото: Дастан Умотбай уулу.