У двух жителей Алайского района Ошской области обнаружили коронавирус. Они приехали из России вместе с умершими там родственниками.

По словам заместителя акима Алайского района Бакыта Осмонова, первый «груз 200» прибыл 19 мая. Умершего кыргызстанца из Новосибирска привез внук, у которого на посту «Чыйырчык» анализы на коронавирус показали положительный результат.

«Зятя, который вёз их на своей машине, поместили в обсервацию, как контактирующего», — сказал Осмонов.

Второй житель, у которого был обнаружен коронавирус, приехал «с грузом 200» из Москвы. По словам Осмонова, остальных двух сопровождающих человек — шофёра и пассажира — поместили в обсервацию после отрицательных анализов на COVID-19. Их тоже проверяли на посту «Чыйырчык».

В настоящее время двое зараженных находятся в территориальной больнице, где получают лечение.

До этого 14 мая из России в Ноокат привезли три «груза 200» — люди скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Все сопровождающие и контактирующие были взяты на обсервацию после отрицательных результатов на COVID-19.

А 18 мая у двоих сопровождающих умершего из России в Кара-Кульджу врачи обнаружили коронавирус.

На 26 мая в Кыргызстане зафиксировано 1 468 случаев заражёния коронавирусом. Из них 211 случаев зарегистрировано в Ошской области.

Всего из больниц с выздоровлением выписано 1015 пациентов.

В стационарах Кыргызстана на лечении находятся 437 человек, из них в реанимации — 4.

За всё время эпидемии в стране умерли 16 человек с подтверждённым COVID-19.

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